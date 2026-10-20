Vertice SSC Napoli pre Bodo Glimt, Allegri a cena con De Laurentiis e il ds Manna: i dettagli

La notizia è dell'edizione odierna di Repubblica. La delicata sfida di Champions League contro il Bodo Glimt alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona è stata preceduta ieri da un’enigmatica cena tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri, che entrambi sperano di non dover ricordare come l’ultima del loro soffertissimo sodalizio.

Cena Allegri-De Laurentiis, presente anche il ds Manna

Secondo quanto riferisce Repubblica, dunque, c'è stato questo vertice nel Napoli prima della resa dei conti in Champions. A tavola con il presidente e Max anche il ds Giovanni Manna.

La sfida di stasera è un crocevia e sono sempre più scure le nuvole che stanno addensandosi sulla panchina del Napoli. Allegri ha fiutato l’aria che tira e alla vigilia ha svestito per la prima volta i panni dell’aziendalista, dopo aver esaltato per mesi il valore e la completezza del suo organico.