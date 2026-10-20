Vertice SSC Napoli pre Bodo Glimt, Allegri a cena con De Laurentiis e il ds Manna: i dettagli
Napoli calcio le ultimissime, l'allenatore azzurro Massimiliano Allegri a cena col presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna pre Bodo Glimt
La notizia è dell'edizione odierna di Repubblica. La delicata sfida di Champions League contro il Bodo Glimt alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona è stata preceduta ieri da un’enigmatica cena tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri, che entrambi sperano di non dover ricordare come l’ultima del loro soffertissimo sodalizio.
Cena Allegri-De Laurentiis, presente anche il ds Manna
Secondo quanto riferisce Repubblica, dunque, c'è stato questo vertice nel Napoli prima della resa dei conti in Champions. A tavola con il presidente e Max anche il ds Giovanni Manna.
La sfida di stasera è un crocevia e sono sempre più scure le nuvole che stanno addensandosi sulla panchina del Napoli. Allegri ha fiutato l’aria che tira e alla vigilia ha svestito per la prima volta i panni dell’aziendalista, dopo aver esaltato per mesi il valore e la completezza del suo organico.
Tutti i giocatori che ho a disposizione sono stati considerati dalla società in estate all’altezza di fare parte del Napoli, hanno la mia stima e devono essere difesi, non criticati in modo tanto severo. Anche perché il mercato adesso è chiuso e certo non ne possiamo cambiare dieci... Solo noi possiamo uscire da questa situazione. Dobbiamo cercare il risultato che in Champions ci manca. Se riuscissimo a vincere stasera, davanti ai nostri tifosi al Maradona, avremmo un’altra prospettiva da cui ripartire. Ma ci aspetta una gara complicata già in assoluto e non solo per il momento che stiamo attraversando. Tocca a noi tirarci fuori da questa situazione, le qualità le abbiamo e non basta qualche risultato negativo per farci perdere la fiducia nei nostri mezzi. Serve la prestazione giusta per portare a casa i 3 punti