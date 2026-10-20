Mario Tambaro ai Mondiali U15 con l'Italia: il gioiellino della SSC Napoli celebrato dalla sua prima scuola calcio | VIDEO
VIDEO ALLEGATI
Ultime notizie Napoli - Il vivaio della SSC Napoli può vantarsi della crescita di Mario Tambaro. Il gioiellino azzurro sta incantando con gli azzurrini ed è riuscito a conquistare una convocazione con la Nazionale italiana per il Mondiale U15 a Baku.
?
Mario Tambaro ai Mondiali U15 con l'Italia
Sui social, la scuola calcio FC Napoli Nord, squadra dove Tambaro ha mosso i primi passi, ha celebrato la convocazione di Mario con un video da brividi: Tambaro, infatti, ha fatto visita ai campi della scuola calcio per incontrare i baby calciatori e celebrare con una torta e dei fuochi d'artificio la convocazione con l'Italia. Di seguito il messaggio da brividi della FC Napoli Nord su Instagram:
"Dai campi della FC Napoli Nord, dove tutto è iniziato, alla SSC Napoli, fino alla maglia della Nazionale U15 e al sogno mondiale di Baku. Ogni sogno ha una partenza, il tuo oggi ci riempie il cuore d’orgoglio. Mario Tambaro, continua a volare alto, senza mai dimenticare da dove sei partito. Questo è solo l’inizio!".