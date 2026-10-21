Fallo di McTominay sul gol del 3-2 Napoli sul Bodo? Le moviole di Gazzetta e CorSport sulla decisione di Martinez
Rassegna Stampa 10:15
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La moviola dei due quotidiani sugli episodi chiave della gara vinta ieri dal Napoli sul Bodo
Ultime notizie calcio Napoli - Era fallo di McTominay sul difensore del Bodo Glimt nell'azione del 3-2 per il Napoli? Ecco cosa dicono le moviole del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport con quest'ultima che si sofferma anche sull'azione del 4-2 messo a segno da Giovane. Nel complesso, la prova dell'arbitro Martinez è stata giudicata in maniera molto positiva da parte dei due quotidiani.
Napoli Bodo Glimt 4 3, la moviola di Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport
- Corriere dello Sport 6. Nessun errore cruciale per lo spagnolo Sánchez Martínez, alla prima con il Napoli (17 precedenti in totale): la chiude con appena 12 falli fischiati e tre gialli, tutti corretti. Chiede un rigore il Bodo Glimt per un contatto fra di Lorenzo e Helmerson: i due vengono a contrasto, assolutamente di gioco, non ci sono trattenute o contrasti bassi, l’attaccante norvegese cade per dinamica, non per comportamenti negligenti del suo marcatore, fa bene l’arbitro spagnolo a far proseguire. Tutti regolari i gol, ci concentriamo sulla rete di McTominay, il secondo: l’azzurro salta su Sjøvold senza commettere fallo, la rete del 3-2 non ha ombre.
- Gazzetta dello Sport 6,5. Primo tempo tre gol tutti regolari e nulla di disciplinare da segnalare. Al 4’ st, giallo per Anguissa post vantaggio concesso al Bodo: fallo su Auklend chiaro. Al 7’ Di Lorenzo tinge Heinmersen in area: nulla di ostativo, niente rigore da assegnare. Senza vizi l’azione che porta Giovane a rubare palla per il 4-2. L’arbitro è attento e preciso nelle ammonizioni, lascia perplessi il fallo fischiato a Hojlund (su Gundersen), corretto nel concedere il vantaggio in 2 episodi.
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