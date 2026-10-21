Fallo di McTominay sul gol del 3-2 Napoli sul Bodo? Le moviole di Gazzetta e CorSport sulla decisione di Martinez

Ultime notizie calcio Napoli - Era fallo di McTominay sul difensore del Bodo Glimt nell'azione del 3-2 per il Napoli? Ecco cosa dicono le moviole del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport con quest'ultima che si sofferma anche sull'azione del 4-2 messo a segno da Giovane. Nel complesso, la prova dell'arbitro Martinez è stata giudicata in maniera molto positiva da parte dei due quotidiani.

Napoli Bodo Glimt 4 3, la moviola di Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport