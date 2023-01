Spalletti ha deciso, sciolti tutti i dubbi di formazione: ecco perché Zielinski è favorito su Elmas

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito alla formazione per Napoli-Juventus:

"In mediana Zielinski è favorito su Elmas. Il centrocampista polacco può rappresentare un fattore determinante contro una Juve che si difende quasi al limite dell’area di rigore e occupa tutto lo spazio. La conclusione da fuori è un grimaldello giusto in caso di partita bloccata. Spalletti lo sa bene e si affiderà alla qualità di Zielinski, pronto a tornareai livelli di rendimento mostrati prima della sosta, quando ha definitivamente cancellato tutti i dubbi sulla sua continuità di rendimento. Elmas rappresenta un’alternativa forte: è stato un fattore importante contro l’Inter, ma soprattutto con la Sampdoria tanto da aver realizzato il rigore della sicurezza e Spalletti lo tiene sicuramente in grande considerazione. Zielinski completerà la mediana con Lobotka e Anguissa. Tre è il numero perfetto anche del reparto offensivo. Osimhen e Kvaratskhelia rappresentano delle certezze, Matteo Politano quasi. Spalletti ha valutato lui e Lozano in questi giorni. L’alternanza sulla fascia destra è quasi una regola non scritta del Napoli che può contare su due interpreti del ruolo diversi, ma entrambi efficaci. È in vantaggio Politano anche per un motivo tattico: la Juve difficilmente concederà profondità al Napoli e il 29enne romano può essere più adatto, perché può accentrarsi e concludere col sinistro, Lozano – invece – ha bisogno di campo per fare la differenza con la sua velocità. L’altro dubbio riguarda la fascia sinistra. Perché anche Mario Rui o Olivera è un altro tema ricorrente della stagione azzurra. Spalletti di solito sceglie in base al dirimpettaio della corsia opposta: sovente l’uruguaiano la spunta quando c’è da fronteggiare un avversario molto forte fisicamente. È capitato così con l’Inter, ad esempio. Mario Rui è tornato dal primo minuto contro la Sampdoria ed è stato il migliore del Napoli realizzando tra l’altro il sesto assist (per il vantaggio di Osimhen) del suo campionato".