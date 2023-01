Repubblica - Il Napoli in questa stagione ha il successo addosso e per questo ha smesso pure di nascondersi

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica evidenzia come il Napoli quest'anno sia consapevole della sua forza:

"Il Napoli in questa stagione ha il successo addosso e per questo ha smesso pure di nascondersi, accettando il ruolo di favorito e affrontando gli ostacoli senza fare calcoli, come s’è rivisto con la Juve. La capolista aveva sulla carta due risultati su tre a sua disposizione, ma non s’è fatta sfiorare dalla tentazione di speculare sul suo vantaggio in classifica eaccontentarsi di un pareggio. Spalletti dopo la rivoluzione estiva si è trovato fra le mani un gruppo giovane e affamato e l’ha gestito come si fa con un puledro di razza: tirando e allentando le briglie a seconda delle circostanze".