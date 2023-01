Repubblica - De Laurentiis non ama pagare calciatori a vuoto: così nacque la rottura con Sarri che fece svanire sogno scudetto

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive come ci sia una cosa tecnica che Aurelio De Laurentiis ammira molto di Luciano Spalletti rispetto ai suoi predecessori:

"Ma è stata perfetta soprattutto la gestione di Luciano dello spogliatoio, in cui tutti si sentono protagonisti. Con la Cremonese in Coppa Italia il turn over sarà totale: 11 cambi su 11. Sollievo pure per De Laurentiis, che non ama pagare i giocatori a vuoto e ruppe proprio per questo con Sarri. Stavolta non c’è nemmeno il fuoco amico a mettere a rischio il sogno scudetto".