"Andare in c..o ai fondi", svelato il motivo del 'no' di De Laurentiis all'operazione Project Goal

Ultime notizie SSC Napoli - Nella giornata di ieri, a Report ha parlato Aurelio De Laurentiis. Nelle dichiarazioni rilasciate dal presidente alla trasmissione, il patron degli azzurri ha fatto capire chiaramente che non fosse d'accordo all'ipotesi fondi in Serie A.

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno spiega:

"Il presidente del Napoli, avendo una gestione corretta e senza debiti del club, non aveva bisogno di liquidità immediata, criticava l’idea che i club potessero perdere il controllo della Lega in cambio delle risorse dei fondi, era uno dei più forti oppositori all’operazione Project Goal che prevedeva la creazione di una media company e la cessione del 10% a Cvc, Advent e Fsi per 1,7 miliardi di euro".

Aurelio De Laurentiis, infatti, telefonato dai colleghi della Rai, aveva dichiarato:

«Tutti i morti di fame della Lega Calcio, per un tozzo di pane, stavano svendendo i diritti tv per il prossimi sette-otto anni. Ho usato Andrea Agnelli perché mi serviva che andasse in c... o alla str... ta dei fondi, visto che in quel momento sarebbero stati un ostacolo per il progetto Superlega».