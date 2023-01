Kvaratskhelia era ad un passo dalla Juve! Andò a Torino già ai tempi di Sarri, il retroscena

Il dito nella piaga lo ha messo il Rubin Kazan: «Juve nel 2021: troppi 20 milioni per lui». Frecciata via social accompagnata da due foto di Khvicha Kvaratskhelia: una con la maglia della Juventus e l’altra con quella del Napoli mentre segna uno dei 5 gol a Szczesny nel big match di venerdì al Maradona. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Alla Continassa i rimpianti aumentano di pari passo alle prestazioni del 21enne gioiellino di Luciano Spalletti. Kvaratskhelia è stato davvero vicino alla Juventus.

primi sondaggi per il georgiano risalgono alla stagione di Sarri. L’allora d.g. Paratici inizia un lungo corteggiamento. Prima un tentativo per regalarlo a Pirlo assieme a Chiesa. Poi, nella primavera 2021, l’affondo per anticipare la concorrenza del Bayern e dei club inglesi. Il georgiano sbarca a Torino e visita le strutture bianconere.

Ma perché alla fine Kvara non firma per la Juve? Non è soltanto una questione di prezzo. Nella primavera 2021 vengono gettate le basi per l’imminente rivoluzione societaria con il passaggio del testimone tra Paratici e Cherubini. Cambiano uomini, priorità e strategie. Compresa quella su Kvaratskhelia"