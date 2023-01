Il Napoli ci tiene alla Coppa Italia, lo dimostra un gesto nei confronti dei tifosi

È il trofeo che con De Laurentiis il Napoli ha sollevato più volte – ben tre negli ultimi dieci anni -, al tempo stesso la Coppa Italia è stata vinta due volte anche da Spalletti, come dire che c’è una certa familiarità per questa Coppa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Un “doblete” nella storia del Napoli quasi centenaria si è realizzato solo una volta nel 1987, con Maradona primo scudetto e Coppa Italia. Nel 2014, ma senza scudetto, al Napoli guidato da Benitez che vinse Coppa e Supercoppa italiana.

Che la società ci tenga alla Coppa Italia lo dimostra anche la politica di botteghino. Per incentivare le presenze domani sera è stata proposta ai tifosi l’opzione per acquistare a prezzi ridotti un mini-abbonamento per la partita di Coppa e quella di campionato successiva contro la Roma"