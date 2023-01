Il Mattino - Decreto ad hoc per i tifosi di Napoli e Roma: ecco per quanto tempo vieterà le trasferte

Ultime notizie SSC Napoli - Come riporta Il Mattino di Napoli, a seguito degli scontri fra ultras, è in arrivoa un decreto ad hoc per fermare le violenze degli ultrà. Il ministro dell'Interno Piantedosi potrebbe firmarlo a breve.

La decisione è chiara, vietare le trasferte ai tifosi di Roma e Napoli. Ma per quanto tempo? La notizia è la seguente:

"Potrebbe firmare il decreto per vietare le trasferte ai tifosi di Roma e Napoli, per un mese o anche pi√Ļ. Gli scontri avvenuti domenica scorsa sull'autostrada A1 hanno bisogno di un segnale chiaro, secondo il Viminale. Da qui la necessit√† di intervenire con una decisione ¬ęsevera¬Ľ, cos√¨ come aveva chiarito lo stesso ministro ai vertici dello Sport, Figc e Lega calcio durante l'incontro avvenuto mercoled√¨ scorso".