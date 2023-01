Gazzetta - La fame di Osimhen con la Cremonese è da esempio per il gruppo e l'intero ambiente

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport elogia Victor Osimhen per lo spirito con cui è entrato in Napoli Cremonese di Coppa Italia

"Ecco la grande fame mostrata da Victor anche in una notte in cui non doveva essere protagonista (è stato il sesto cambio, nel supplementare) è da esempio per il gruppo e per l’intero ambiente. Un ottimo punto di partenza per chiudere come una parentesi d’eccezione la sconfitta dal dischetto subita dall’ultima in classifica della Serie A. E a proposito di classifica, il Napoli sabato a Salerno ha uno stimolo in più: con una vittoria chiuderebbe a quota 50 punti il girone di andata"