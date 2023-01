Gazzetta - Il precedente di Coppa con la Fiorentina lasciò il segno: stasera Spalletti vuole invertire la tendenza

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti non vuole lasciare nulla al caso. La Coppa Italia è un trofeo importante per il Napoli che lo scorso anno subì un sonoro 2-5 dalla Fiorentina al Maradona:

"Una serata importante. Perché è dai particolari che si costruiscono le grandi squadre, quelle che ottengono poi risultati che restano negli almanacchi. E Luciano Spalletti anche in Coppa Italia vuole invertire una tendenza che l’anno scorso lo lasciò con l’amaro in bocca. Perché negli ottavi del passato trofeo il Napoli perse in casa con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, con ancora Vlahovic al centro dell’attacco.

Finì ai supplementari, con un clamoroso 5-2 che fece molto male a una squadra che in quel periodo mostrava alti e bassi che avrebbero finito per ripercuotersi anche sul rendimento in campionato. Ricordare quei momenti, serve per capire le trappole che possono essere sempre disseminate sul cammino, anche se questo Napoli sembra fatto di tutt’altra pasta".