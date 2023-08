Gazzetta - Gautieri in pole per guidare la Nazionale femminile di calcio

Serie A - Potrebbe essere Carmine Gautieri, ex calciatore del Napoli, il nuovo CT della Nazionale italiana di calcio femminile scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport:

"Sui nomi per la successione al momento c’è incertezza. Pare fortissima la candidatura di Carmine Gautieri, che non ha alcuna esperienza nel calcio femminile e neppure un grande palmares nel maschile. Hanno già più o meno ufficialmente declinato Nicolato, Evani e Stramaccioni. Lombardo sta per accasarsi alla Under 20 e in ogni caso la federazione sembra voler pescare fuori dal bacino degli allenatori di casa.

Il c.t. della nuova Italia, tutta da costruire per quanto si è visto in questo Mondiale, dovrebbe essere un nome fuori dal giro, con una vice donna a facilitare l’ingresso nel mondo del femminile. Il nodo è trovare la vice donna: fuori concorso per la poltrona giusta, figurarsi per quella di vice, Guarino e Bavagnoli impegnate nei club, e anche Carolina Morace e Katia Serra, i volti più noti al popolo televisivo".