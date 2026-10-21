Tre appunti significativi da fare su questo Napoli: contro il Bodo si è visto chiaramente

Ultime notizie calcio Napoli - Ci sono tre appunti significativi secondo la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la vittoria del Napoli ieri contro il Bodo Glimt in Champions League. Nello specifico, il quotidiano sottolinea come una squadra di Allegri non possa subire tre gol in una partita. C'è qualcosa su cui bisogna ancora lavorare molto.

Napoli Bodo Glimt 4 3, l'analisi della Gazzetta dello Sport

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il successo del Napoli sul Bodo Glimt in Champions League:

“La partita lascia alcuni appunti significativi. Primo: questa squadra non ha più la forza e nemmeno la voglia di tenere la palla, dà il meglio quando va verticale e nelle transizioni. Secondo: il Napoli non sa difendere ed è una frase che fa rabbrividire se associata a una formazione di Allegri. Ieri gli azzurri hanno incassato tre gol a difesa schierata, anzi con sette-otto uomini dietro alla linea della palla. Non può succedere. Terzo: inutile girarci intorno, il Napoli dipende da De Bruyne e McTominay e Allegri deve costruire una squadra equilibrata attorno a loro due”.