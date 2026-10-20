Pranzo UEFA Napoli-Bodo/Glimt a Palazzo Petrucci: doni per gli ospiti, svelato il menù | FOTO CN24
Champions League 14:15
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Champions League - Champions League - Si sta svolgendo proprio in questi minuti il tradizione pranzo UEFA, che anticipa la partita Napoli-Bodo/Glimt di Champions League, in calendario questa sera allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Come di consueto, la SSC Napoli ospita la squadra avversaria nella splendida location di Palazzo Petrucci.
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Pranzo UEFA Napoli-Bodo/Glimt a Palazzo Petrucci
Le rappresentanze dei due club come di consueto mangeranno insieme a pranzo. Presenti delle buste della SSC Napoli che contengono dei doni da regalare ai presenti del club norvegese. Svelato anche il menù.
Ecco le immagini
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