Elmas ha stregato Spalletti: gli brillano gli occhi quando parla di lui! Ecco il motivo

Ultime notizie Napoli. Si parla di Eljif Elmas sull'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che ricorda come a Spalletti brillassero gli occhi nel parlare del macedone dopo l'ottima prestazione a San Siro, contro l'Inter. Elmas poi è tornato titolare a Genova, contro la Samp, e nel big match contro la Juventus al Maradona ha segnato il suo secondo gol consecutivo in due partite.

Elmas ha stregato Spalletti

Secondo Il Mattino, Elmas avrebbe stregato Spalletti. Come? Superando l'impasse di inizio stagione, quando Elmas sembrava aver approcciato polemicamente alle numerose panchine. Da allora Elmas ha sempre giocato, saltando solo la partita contro la Cremonese, mettendo a segno 5 gol e 1 assist in campionato. "Il macedone non ha lo spunto e il guizzo di Zielinski, ma aggiunge solidità e duttilità al gioco del Napoli. Ecco come ha stregato Spalletti".

Ormai Elmas è diventato "il tuttofare del Napoli", secondo Il Mattino. Un vero e proprio jolly, utilizzato sia a destra che a sinistra in attacco, ma anche come mezzala a centrocampo. I "mal di pancia" di inizio stagione sono ormai acqua passata, Elmas "non ha mai rallentato e non ha mai concesso un centimetro. Voleva farsi trovare sempre pronto da Spalletti e così è stato. Ora ha tutto per chiedere ancora più spazio e volere un posto da titolare. Ma senza voler rompere gli equilibri di una squadra che gira a mille. Lui è l’asso vincente".