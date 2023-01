CorSport - Coppa Italia Napoli-Cremonese: Spalletti rivoluziona la formazione con 9 cambi rispetto alla Juve

Calcio Napoli - Sarà una mezza rivoluzione quella che Luciano Spalletti farà contro la Cremonese in Coppa Italia. L'allenatore cambierà praticamente quasi tutta la formazione rispetto alla manita rifilata alla Juve in campionato come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Formazione Napoli Cremonese Coppa Italia

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle probabili scelte di Spalletti per la gara di Coppa Italia: