CorrSera - Napoli incanta: show inarrestabile con Kvara e Osimhen

L'analisi del Corriere della Sera sulla partita Napoli Juventus giocata allo stadio Maradona. Una gara di Serie A importantissima che si è conclusa con un netto 5-1 a favore degli azzurri guidati da Spalletti.

Napoli - L'edizione del Corriere titola con "Napoli inarrestabile, show di Kvara e Osimhen" e si sofferma sui segnali di forza lanciati dal Napoli nella partita contro la Juventus:

Il Napoli è un uragano, spazza via la Juve dentro il Maradona in festa, mandando un messaggio forte e chiaro al campionato: non ce n’è per nessuno. Cinque gol alla Juve seconda che, come nel gioco dell’oca, torna al punto di partenza, lontana 10 punti come prima della serie di otto vittorie consecutive. Una lezione nel segno di Victor Osimhen, il capocannoniere del campionato, forte come un tuono, due reti e un assist per il fulmine Kvaratskhelia, a segno per la prima volta nel nuovo anno. Rrahmani e Elmas, entrato nel secondo tempo per l’infortunato Politano, completano la festa. Spalletti sorride sornione e si gode la sua meravigliosa creatura, tornata invincibile dopo il passo falso di San Siro contro l’Inter, una squadra sorretta dal gioco ma con l’anima e lo spirito di una regina.