Capello: "Il Napoli sta volando anche se chi insegue sta aiutando Spalletti"

Calcio Napoli - Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport

Non ha notato qualche novità positiva nel nostro campionato?

«Il Napoli è strepitoso, sta volando. Ho dubitato a un certo punto della tenuta della squadra, mi sembrava di vedere una flessione. Ma ora è ripartito alla grande. Per il resto, vedo pochi progressi. I calciatori pensano a prestare la palla, come diceva Zeman, e non a passarla in avanti. C’è poca personalità, poca voglia di prendersi le responsabilità».

Scudetto al Napoli, allora?

«In questo momento mi pare che non ci sia corsa, anche se chi insegue sta aiutando Spalletti».

Chi, in particolare?

«L’Inter ha la rosa più attrezzata e lo ha confermato nello scontro diretto ma non trova continuità. Il Milan ha pagato un peccato di gioventù: c’è stato un po’ di rilassamento dopo la vittoria dello scorso anno. La Juve invece ha una scusante vera: non ha mai giocato con la squadra che era stata costruita in estate».