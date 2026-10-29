Ayroldi ha graziato Goglichidze con il giallo su Hojlund? Le moviole di Gazzetta e CorSport

Ultime notizie calcio Napoli - Goglichidze era da cartellino rosso su Hojlund? Le moviole del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport giudicano la decisione presa dall'arbitro Ayroldi che ha scelto di estrarre il cartellino giallo per il difensore del Monza.

Monza Napoli, le moviole di Gazzetta e Corriere dello Sport

Corriere dello Sport 6. Sufficiente la partita di Giovanni Ayroldi, seppure non difficile da arbitrare. L’ha portata a casa con 20 falli fischiati e tre cartellini. Un solo episodio lascia qualche dubbio (Goglichidze su Hojlund), gli altri trovano tutti il conforto della moviola. Partiamo proprio dal dubbio: Hojlund viene fermato da Goglichidze in ripartenza, vero che vicino c’è Colombo e che la posizione non è proprio centrale rispetto alla porta, ma è anche vero che l’attaccante azzurro sarebbe andato da solo verso la porta di Törnqvist.

Gazzetta dello Sport 6. Al minuto 36 del primo tempo proteste di Hojlund per un presunto fallo di mano di Goglichidze all’interno della sua area di rigore quando va a murare il tiro indirizzato verso la porta da parte del centravanti danese: ma le immagini non lasciano spazi a dubbi, il braccio del difensore georgiano è in posizione naturale e quasi del tutto disteso sulla linea del fianco. Corretti i cartellini gialli estratti da Ayroldi, per lo stesso Goglichidze nel primo tempo e nella ripresa per Ondoa.