Ultim'ora: Kvaratskhelia salta l'allenamento a scopo precauzionale!

Ultime notizie Napoli. Seduta di allenamento mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all'Arechi sabato per la 19esima giornata di Serie A, previsto alle ore 18:00.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tattica. Chiusura con situazioni di gioco su calci piazzati e partita a campo ridotto.

Kvaratskhelia a casa a scopo precauzionale

Intanto, c'è anche una clamorosa novità su Kvaratskhelia: l'attaccante georgiano è rimasto a casa a scopo precauzionale.

Kvara aveva già saltato il match di Coppa Italia in settimana, ufficialmente per influenza, ma poi aveva partecipato regolarmente agli allenamenti il giorno successivo, in palestra. Adesso un nuovo stop: viene da chiedersi se a Salerno ci sarà o meno. Molto probabilmente, però, Kvara avrà smaltito l'influenza ma il Napoli ha preferito lasciarlo a casa per evitare ricadute e far sì che il Khvicha sia pronto per sabato pomeriggio.