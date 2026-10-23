Napoli-Roma a rischio per blocco trasporti e proteste? Tuttosport - Massima attenzione dalla Prefettura: possibili problemi per l'afflusso allo stadio
La Prefettura segue con attenzione la situazione. Possibile una contromossa per evitare ulteriori problematiche relative all'afflusso dei tifosi
Ultime notizie calcio Napoli - Lo sciopero degli autotrasportatori avrà conseguenze sulla partita Napoli-Roma? L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la gara prevista per domani alle ore 18 allo stadio Maradona.
Le conseguenze dello sciopero autotrasportatori su Napoli-Roma
Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport per quanto riguarda la carenza carburante e le manifestazioni in città degli autotraspèortatori che potrebbero avere delle conseguenze anche sulla gara di domani Napoli-Roma:
"La combinazione tra il blocco dei trasporti, le manifestazioni e le potenziali difficoltà operative delle forze dell’ordine a causa dell’assenza di carburante potrebbe mettere a forte rischio la gestione dell’afflusso allo stadio per Napoli-Roma, in programma domani alle ore 18. La Prefettura segue con la massima attenzione le varie situazioni e non si escludono provvedimenti come l’apertura anticipata dei cancelli. Al momento la partita non sembra tuttavia a rischio".