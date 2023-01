Calcio Napoli - Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese per l'ottavo di Coppa Italia in programma domani allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico a tutto campo. Chiusura con partitina a campo ridotto.