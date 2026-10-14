Retroscena De Bruyne: lo staff tecnico ha pensato al cambio dopo il gesto di stizza nei confronti di Allegri!

Ultime notizie SSC Napoli - Non è stato il miglior Kevin De Bruyne quello visto ieri sera a Vila-real in Champions League. Una posizione diversa in campo e un atteggiamento che non è piaciuto all’allenatore e neppure ai compagni di squadra a pochi minuti alla fine del primo tempo, scrive l'edizione online de Il Mattino.

Allegri prova a spostare il belga: più arretrato ma con più campo da poter gestire e governare "liberando così McTominay ridosso dell’area. Ma un gesto di stizza verso la panchina non è piaciuto allo staff tecnico che - per un attimo - ha pure pensato alla sostituzione per dare una scossa alla gara. Per Kevin i problemi non sono finiscono qui. Restano negli occhi – soprattutto dei tifosi – i gesti di scontento che ormai sono all'ordine del giorno: ora non più solo verso Lucca".