Report in Tv oggi: De Laurentiis contro Agnelli, dove vederlo e a che ora?

Report Tv oggi - Torna in Tv la trasmissione delle grandi inchieste Report su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci manderà in onda la puntata con l'intervista di Aurelio De Laurentiis contro l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Report: dove vederlo e a che ora, De Laurentiis contro Agnelli

Serie A - Report in Tv oggi, andrà in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3 la trasmissione Report condotta da Sigfrido Ranucci. Ritornano le grandi inchieste e in questo caso il caos che avvolge la Juventus di Andrea Agnelli che ha appena dato le dimissioni dal ruolo di presidente.