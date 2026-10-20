Varriale: "Ecco il peccato originale del Napoli. Veto di Manna su Italiano, davvero vogliamo farlo credere?"

L'ex giornalista RAI, Enrico Varriale, commenta le ultimissime notizie calcio Napoli sul presunto veto del ds Giovanni Manna nei confronti di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore Napoli

Per 22 anni @ADeLaurentiis è stato uno splendido presidente accentratore e decisionista. La catena di comando cortissima è stata vista come uno dei segreti vincenti di @sscnapoli . Perciò fanno sorridere quelli che, per difenderlo, addossato responsabilità maggiori di quelle che hanno a #Manna e #Allegri. Ma davvero si vuole fare credere ai tifosi che ADL ha scelto Allegri e non #Italiano per il veto di Manna ? Ora, a parte che resta tutto da dimostrare che Italiano avrebbe fatto meglio a Napoli, la verità è che l'ex tecnico del Bologna aveva chiesto 4-5 acquisti per il suo progetto. Il presidente era invece convinto, come affermato nella famigerata conferenza d'addio di #Conte, che senza infortuni il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Ecco è lì il peccato originale : Conte lasciando 10 milioni sul tavolo aveva capito che non era così. ADL che tre anni prima aveva chiuso col tecnico un patto vincente, " io mi occupo solo del club, tu da solo della squadra", non ha voluto o potuto proseguire. Il discorso sulle strutture, indispensabili per fare crescere i ricavi del Napoli è rimasto al palo e con esso la possibilità di proseguire nella crescita del club che così sembra avviato ad un ridimensionamento inevitabile, dopo lo scudetto e la Supercoppa vinti negli ultimi due anni. I meriti del presidente nei successi di questi anni sono innegabili ma lo sono anche certi errori su cui nessuno dovrebbe sollevare cortine fumogene .