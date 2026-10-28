Infortunio Lobotka, arriva la prima diagnosi per il centrocampista del Napoli

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Nonostante l'1-4 e la vittoria del Napoli a Monza, arrivano notizie negative sul centrocampista slovacco del Napoli Stanislav Lobotka, uscito al 17' del primo tempo in barella: secondo quanto comunicato dalla SSC Napoli, per Lobotka si tratta di trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra.

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