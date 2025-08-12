L'ex nutrizionista Ancora: "Ho lasciato il Napoli con la morte nel cuore, ecco il motivo del mio addio"

Tiberio Ancora, personal trainer ed educatore alimentare dello staff di Antonio Conte nella scorsa stagione al Napoli e nel ritiro di Dimaro di quest'anno, a sorpresa annuncia l'addio al club azzurro via social:

Tiberio Ancora, personal trainer ed educatore alimentare dello staff di Antonio Conte nella scorsa stagione al Napoli e nel ritiro di Dimaro di quest'anno, qualche giorno fa ha annunciato il suo addio. Sostituito nel club azzurro dal ritorno di Marco Rufolo.

E questa mattina, via social, Tiberio Ancora è tornato sull'argomento, spiegando:

"Dopo il mio ultimo post, ho ricevuto tantissimi messaggi tutti preoccupati della mia salute e che potessi stare male, ribadisco a chi non sono riuscito a rispondere che la mia è stata solo una decisione professionale e di vita "con la morte nel cuore" di lasciare il Calcio Napoli,ma grazie a dio sto' benissimo e godo di ottima salute. E vi dirò di più,io e il mio team abbiamo iniziato a programmare la nuova stagione 2025/26 in studio a Lecce( dove io sarò presente in pianta stabile) con i nuovi programmi del nostro Allenamento in Frequenza Multipla abbinati alla tecnologia moderna,con risultati sorprendenti per raggiungere la migliore forma Fisica,Organica e Mentale a partire dalla prima decina di Settembre. Vi terremo aggiornati sull'evoluzione del progetto. Un grande abbraccio".