Elmas-Napoli, Gazzetta si interroga: "Costato 25 milioni, il Lipsia sarà così cortese da darlo gratis?"

Calciomercato Napoli, gli ultimi aggiornamenti sul possibile ritorno di Eljif Elmas in azzurro dal Lipsia

Calciomercato Napoli - Dopo tanti nomi fatti per l'esterno d'attacco, il Napoli potrebbe puntare su un ritorno a sorpresa: nelle ultime ore l'idea Eljif Elmas sembra prendere sempre più quota. 

Elmas, ceduto un anno e mezzo fa al Lipsia, è reduce dal prestito al Torino ma il suo cuore è sempre rimasto a Napoli. Dell'operazione ne parla anche La Gazzetta dello Sport, che si interroga sulle cifre:

"Il Lipsia ha investito 25 milioni, sarebbe così cortese da restituire gratis un calciatore che ha rappresentato un sacrificio vero?".

