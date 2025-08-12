Tuttosport - Gutierrez-Napoli, visite mediche in settimana! Cifre, clausola e le ultime sul ritorno in campo

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dal Napoli. Il laterale mancino iberico, che sta recuperando da un intervento dalla caviglia, è pronto ad approdare in azzurro: ieri i due club hanno firmato anche gli ultimi documenti.
Ecco quanto riportato da Tuttosport:
"Il primo a firmare per il club azzurro sarà il laterale mancino Miguel Gutierrez, per il quale il club partenopeo sta già organizzando le visite mediche a Villa Stuart in settimana. Dopodiché il terzino sinistro firmerà il contratto fino al 2030 da 2,3 milioni netti a stagione; mentre i Campioni d’Italia verseranno nelle casse del Girona 20 milioni per accaparrarselo. Nell’accordo verrà inserita una clausola rescissoria (valida dal 2027) ammontante a 45 milioni di euro.
Documenti già siglati e completati: ecco perché è già scattato il count-down per l’approdo del classe 2001 alla corte di Antonio Conte, che però non potrà utilizzarlo prima di settembre. L’operazione alla caviglia, effettuata a fine giugno, costringerà lo spagnolo ai box ancora due-tre settimane. Motivo per cui tornerà abile e arruolabile dopo la sosta per le nazionali di inizio settembre".