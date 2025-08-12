Tuttosport - Gutierrez-Napoli, visite mediche in settimana! Cifre, clausola e le ultime sul ritorno in campo

Rassegna Stampa  
Miguel GutierrezMiguel Gutierrez

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dal Napoli. Il laterale mancino iberico, che sta recuperando da un intervento dalla caviglia, è pronto ad approdare in azzurro: ieri i due club hanno firmato anche gli ultimi documenti.

Ecco quanto riportato da Tuttosport:

"Il primo a firmare per il club azzurro sarà il laterale mancino Miguel Gutierrez, per il quale il club partenopeo sta già organizzando le visite mediche a Villa Stuart in settimana. Dopodiché il terzino sinistro firmerà il contratto fino al 2030 da 2,3 milioni netti a stagione; mentre i Campioni d’Italia verseranno nelle casse del Girona 20 milioni per accaparrarselo. Nell’accordo verrà inserita una clausola rescissoria (valida dal 2027) ammontante a 45 milioni di euro.

Documenti già siglati e completati: ecco perché è già scattato il count-down per l’approdo del classe 2001 alla corte di Antonio Conte, che però non potrà utilizzarlo prima di settembre. L’operazione alla caviglia, effettuata a fine giugno, costringerà lo spagnolo ai box ancora due-tre settimane. Motivo per cui tornerà abile e arruolabile dopo la sosta per le nazionali di inizio settembre". 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top