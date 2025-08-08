Staff Conte, addio a sorpresa! Tiberio Ancora annuncia: "Lascio il Napoli, grazie a tifosi e città, siete unici"

Tiberio Ancora, personal trainer ed educatore alimentare dello staff di Antonio Conte nella scorsa stagione al Napoli e nel ritiro di Dimaro di quest'anno, a sorpresa annuncia l'addio al club azzurro via social:

"Arriva d' improvviso e inaspettato nella tua vita un momento in cui devi prendere delle decisioni immediate e assolutamente personali e quando arrivano devi avere la forza ed il coraggio di accettarle e decidere il da farsi. Questa decisione mi vede costretto a lasciare il Calcio Napoli e non rinnovare il contratto presentatomi.

Ringrazio la Società,La Squadra,il Mister,lo Staff e tutti i collaboratori che rappresentano il Calcio Napoli per avermi dato la possibilità di far parte di questa splendida famiglia. Un grazie particolare a tutti i tifosi del Napoli e tutta la città per dirvi che siete Unici e Inimitabili. Un grande abbraccio".