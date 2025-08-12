Da Torino - Proseguono i contatti Napoli-Juventus per Miretti: gli azzurri hanno due alternative

Calciomercato Napoli - Tra i vari obiettivi per rinforzare la rosa di Conte c'è anche l'acquisto di un sesto centrocampista. Uno dei nomi caldi è quello di Fabio Miretti della Juventus.

Miretti Napoli, contatti con la Juventus

Anche l'edizione odierna di Tuttosport ha scritto dell'operazione Miretti-Napoli con la Juventus:

"Continuano i contatti con la Vecchia Signora per il centrocampista Fabio Miretti, tuttavia permane la distanza tra offerta (14 milioni) e richiesta (sui 18). Al tempo stesso però gli azzurri restano vigili pure su Giovanni Fabbian (Bologna) e Yunus Musah, anche se per quest’ultimo le richieste del Milan appaiono elevate (30 milioni). Lavori in corso".

