Da Torino - Elmas vuole solo i granata, ma occhio all'inserimento del Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione di Torino oggi in edicola di Repubblica parla del futuro di Elif Elmas:

"Ha preso il via la settimana calda di Eljif Elmas. È lui, il macedone che arrivò a gennaio per rinforzare la trequarti granata, l’uomo individuato per completare la pattuglia di esterni richiesti da Marco Baroni. Una trattativa non agevole, visto che il Lipsia proprietario del cartellino non è intenzionato a concedere sconti. Non solo: nelle ultime settimane, i tedeschi hanno reintegrato Elmas schierandolo in amichevole contro l’Atalanta, un modo per metterlo in vetrina e provare a venderlo. L’esterno ex Napoli però vuole il Torino e soltanto il Torino ed è proprio sulla volontà del giocare che fa leva il club granata per forzare la mano e completare il reparto fasce alte, anche se è proprio il Napoli che sta pensando di riprendersi Elmas. L’alternativa, per i granata, è il rilancio su Oristanio, il cui negoziato al momento pare in stand-by".