Da Torino - Elmas vuole solo i granata, ma occhio all'inserimento del Napoli: la situazione

Calcio Mercato  
Da Torino - Elmas vuole solo i granata, ma occhio all'inserimento del Napoli: la situazione

Calciomercato SSC Napoli, Elmas è finito nel mirino degli azzurri ma è in trattativa anche col Torino

Calciomercato Napoli - L'edizione di Torino oggi in edicola di Repubblica parla del futuro di Elif Elmas:

"Ha preso il via la settimana calda di Eljif Elmas. È lui, il macedone che arrivò a gennaio per rinforzare la trequarti granata, l’uomo individuato per completare la pattuglia di esterni richiesti da Marco Baroni. Una trattativa non agevole, visto che il Lipsia proprietario del cartellino non è intenzionato a concedere sconti. Non solo: nelle ultime settimane, i tedeschi hanno reintegrato Elmas schierandolo in amichevole contro l’Atalanta, un modo per metterlo in vetrina e provare a venderlo. L’esterno ex Napoli però vuole il Torino e soltanto il Torino ed è proprio sulla volontà del giocare che fa leva il club granata per forzare la mano e completare il reparto fasce alte, anche se è proprio il Napoli che sta pensando di riprendersi Elmas. L’alternativa, per i granata, è il rilancio su Oristanio, il cui negoziato al momento pare in stand-by".

Elmas al Torino
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top