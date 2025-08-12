Il Mattino - Juanlu Sanchez sta per saltare, Conte-ADL d'accordo: trattativa raffreddata, il motivo

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, Juanlu Sanchez può saltare: niente accordo col Siviglia

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla della possibilità che salti l'affare Juanlu Sanchez, ecco perché:

"L'attesa prolungata di una risposta da parte sia del Siviglia che di Juanlu sta, di fatto, facendo saltare un affare che pochi giorni fa sembrava stessa approdando a buon fine. Ieri pomeriggio, altri contatti per capire le intenzioni degli andalusi. Ma i continui giochi al rialzo hanno raffreddato la trattativa: non c'è alcuna voglia da parte di De Laurentiis (e Conte è d'accordo) di strapagare i calciatori. Come per Ndoye. Il Napoli è stato sempre certo che con un po' di pazienza avrebbe ottenuto Juanlu al prezzo giusto. Ma non ha più intenzione di aspettare. Non ha senso. Anche perché Juanlu, nonostante l'intesa raggiunta da tempo (cinque anni a 2,1 milioni) non vuole fare la figura di rompere con il suo club in maniera plateale".

Juanlu Sanchez del Siviglia
