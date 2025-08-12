Alvino a CN24: "Club seguano l'esempio di De Laurentiis! Ritorno Elmas? Sarebbe romantico, ma fatemi dire una cosa"

Ultime notizie Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

“Credo che ancora una volta il Napoli e Aurelio De Laurentiis, hanno dato un segnale di come va gestito il calcio. Fare operazioni solo quando c’è sostenibilità economica alle spalle e con le dovute garanzie. L’operazione di cessione di Osimhen dovrebbe essere da esempio, chiedendo garanzie bancarie e pagamenti nel tempo. I club dovrebbero seguire quanto fatto da De Laurentiis per tutelarsi, evitando interventi di Uefa e Fifa. Il Napoli ha dato un segnale chiaro di come bisogna fare azienda, con rispetto di regole e contratti”.

Ritorno di Elmas al Napoli? Lo conosciamo bene come calciatore, ma non saprei. Il Napoli il jolly ce l’aveva con Raspadori e l’ha ceduto bene. Oggi in rosa ha due attaccanti di ruolo come Lukaku e Lucca. Viste le competizioni che attendono il Napoli, mi piacerebbe che l’acquisto in più possa essere un profilo con maggiore confidenza con il gol. Poi se Conte, cosa probabile, non abbia in mente di proporre un Napoli più camaleontico e non ancorato al solo 4-3-3. Se si dovesse pensare al 4-4-2 o al 4-2-4 bisognerebbe fare altro considerazioni. Elmas mi stuzzica come nome romantico, basti pensare che non ha mai cambiato foto profilo su Instagram, ma penserei ad un profilo con caratteristiche diverse come dicevo prima”.

Recupero di Buongiorno? L’obiettivo è averlo recuperato e titolare dopo la prima sosta di campionato. La filosofia di Conte sarà quella di non accelerare il recupero degli infortunati, nella costruzione della rosa si è pensato anche a questo tipo di problema. In difesa il Napoli credo che sia messo benissimo, quindi per Buongiorno non si correranno rischi e si proverà ad averlo al massimo nella prima gara utile dopo la sosta”.