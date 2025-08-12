SportMediaset - Gutierrez al Napoli, si chiude in settimana! Ecco cosa manca per la fumata bianca
Miguel Gutierrez al Napoli, Mediaset annuncia: ci siamo, ecco cosa manca per chiudere
Calciomercato Napoli - Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato per SportMediaset, ha dato un aggiornamento che riguarda Miguel Gutiérrez via X:
"Per Miguel Gutierrez ci sono da risolvere dei dettagli burocratici, che stanno ritardando il completamento dell'operazione. Napoli lavora per chiudere in settimana".
