Raspadori all'Atletico Madrid, spunta la data dell'esordio ufficiale con i Colchoneros

Calciomercato Napoli - Ieri è arrivata l'ufficialità della cessione di Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid, con il Napoli che incassa circa 26 milioni (bonus compresi).

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport sull'addio di Raspadori:

"Jack il Colchonero, da ieri ufficialmente un giocatore dell'Atletico. L'esordio è in programma domenica a Barcellona contro l'Espanyol: pochi giorni per entrare nei meccanismi del nuovo cholismo, è vero, ma Simeone (padre) si ritroverà tra le mani un giocatore abile tatticamente, di qualità pura e super allenato dopo l'incredibile lavoro svolto con Conte sin dal Trentino. Al Napoli la sua cessione ha fruttato 22 milioni più 4 di bonus".