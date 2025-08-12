Il Mattino anticipa - Nuovo maglia Napoli, uscirà ad Halloween: i dettagli

L'edizione oggi in edicola deÂ Il Mattino - parlando della nuova divisa CafÃ¨Â - anticipa quale sarÃ la prossima maglia dei partenopei:
"Quella vista ieri Ã¨ solo la terza di diverse versioni che accompagneranno le divise napoletane. La prossima uscita Ã¨ prevista tra un paio di medi: la squadra pubblicitaria del club azzurro ha infatti giÃ dato l'ok alla produzione della divisa versione "Halloween" che sarÃ rilasciata per i tifosi sul finire di ottobre, poco prima della ormai nota festivitÃ americana. Un modo, l'ennesimo, per poter accompagnare i trend, le mode, per poter stare accanto ai tifosi in tutte le salse. Quella di ieri, infatti, Ã¨ una divisa da gara che in molti - come da ammissione social - indosserebbero anche per una serata informale, non per forza in Curva o in Tribuna".
Â