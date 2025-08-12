Il Mattino anticipa - Nuovo maglia Napoli, uscirà ad Halloween: i dettagli

Notizie  
Il Mattino anticipa - Nuovo maglia Napoli, uscirà ad Halloween: i dettagli

L'edizione oggi in edicola deÂ Il Mattino - parlando della nuova divisa CafÃ¨Â - anticipa quale sarÃ  la prossima maglia dei partenopei:

"Quella vista ieri Ã¨ solo la terza di diverse versioni che accompagneranno le divise napoletane. La prossima uscita Ã¨ prevista tra un paio di medi: la squadra pubblicitaria del club azzurro ha infatti giÃ  dato l'ok alla produzione della divisa versione "Halloween" che sarÃ  rilasciata per i tifosi sul finire di ottobre, poco prima della ormai nota festivitÃ  americana. Un modo, l'ennesimo, per poter accompagnare i trend, le mode, per poter stare accanto ai tifosi in tutte le salse. Quella di ieri, infatti, Ã¨ una divisa da gara che in molti - come da ammissione social - indosserebbero anche per una serata informale, non per forza in Curva o in Tribuna".

Â 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top