Elmas-Napoli, CdM: si lavora al grande ritorno! La formula proposta dagli azzurri al Lipsia

Calciomercato Napoli - Dopo tanti nomi fatti per l'esterno d'attacco, il Napoli potrebbe puntare su un ritorno a sorpresa: nelle ultime ore l'idea Eljif Elmas sembra prendere sempre più quota.

Elmas Napoli le ultime

Elmas, ceduto un anno e mezzo fa al Lipsia, è reduce dal prestito al Torino ma il suo cuore è sempre rimasto a Napoli. Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno: