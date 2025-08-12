Elmas-Napoli, CdM: si lavora al grande ritorno! La formula proposta dagli azzurri al Lipsia

Calciomercato Napoli - Dopo tanti nomi fatti per l'esterno d'attacco, il Napoli potrebbe puntare su un ritorno a sorpresa: nelle ultime ore l'idea Eljif Elmas sembra prendere sempre più quota.
Elmas, ceduto un anno e mezzo fa al Lipsia, è reduce dal prestito al Torino ma il suo cuore è sempre rimasto a Napoli. Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:
"Il Napoli cerca un profilo duttile che possa rappresentare un’alternativa sia come mezzala che nel ruolo di esterno sinistro d’attacco. Il profilo giusto è Eljif Elmas, il Napoli sta lavorando al grande ritorno del talento macedone protagonista nell’annata del terzo scudetto. Si pensa a prenderlo in prestito con diritto di riscatto e c’è il dialogo con il suo entourage e il Lipsia, dovrebbe essere l’ultimo colpo dopo l’assalto ai due spagnoli per rinforzare le corsie laterali della difesa".