Gutierrez-Napoli, retroscena CorSport: ieri erano previste le visite mediche, ecco perchè sono 'slittate'

Calciomercato Napoli, Miguel Gutierrez è ad un passo dagli azzurri ma vanno ancora sistemati alcuni dettagli: slittano le visite mediche

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dal Napoli. Il laterale mancino iberico, che sta recuperando da un intervento dalla caviglia, è pronto ad approdare in azzurro: ieri i due club hanno firmato anche gli ultimi documenti.

L'accordo tra Napoli e Giorna per Miguel Gutierrez è totale, manca solo un ultimo aspetto prima di completare l'operazione. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

"Il club continua a lavorare sul fronte spagnolo per Miguel Gutierrez, 24 anni, e Juanlu Sanchez, 21 anni: per l'esterno sinistro del Girona, inizialmente atteso ieri per le visite, restano da sistemare pochi dettagli tecnici".

