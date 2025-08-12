Clamoroso Il Mattino - Il Napoli ha messo in stand-by il colpo Miguel Gutierrez: il motivo

Calcio Mercato  
Clamoroso Il Mattino - Il Napoli ha messo in stand-by il colpo Miguel Gutierrez: il motivo

Calciomercato Napoli, clamoroso annuncio de Il Mattino: il colpo Miguel Gutierrez è in stand-by, il motivo

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino a sorpresa racconta di uno stand-by nell'affare Miguel Gutiérrez e ne svela il motivo:

"Il Napoli ha in pugno Miguel Gutierrez. Tutto fatto sia con il Girona che con il calciatore. L'intesa è totale, ma Manna e De Laurentiis sono in fase di riflessione. Non è una questione legata ai problemi fisici del terzino, ma alle opportunità che il mercato potrebbe offrire. È assai probabile che l'affare verrà chiuso in queste ore, ma prima lo scatenato ds degli azzurri vuole sondare qualche altra situazione. Perché è evidente, al Napoli mancano tre tasselli, a meno che non venga presa in considerazione qualche altra cessione, come quella di Spinazzola. Un anno fa, di questi tempi, proprio mentre si stava per chiudere l'operazione Bresciani spuntò la grande occasione McTominay: ecco, il Napoli non ha fretta. Sta (quasi) bene così. Tranne per l'esterno offensivo che serve anche perché Conte vuole giocare con il 4-3-3 e poche volte con il 4-4-2 o 4-2-4".

Miguel Gutierrez in trattativa col Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top