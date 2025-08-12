Nuova terza maglia "Cafè" del Napoli: ecco quando farà l'esordio, la gara

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica svela quando farà l'esordio la nuova terza maglia dei partenopei:

Il binomio continua. Napoli e il Napoli camminano insieme. E stavolta la società azzurra ha deciso di esaltare non tanto un luogo o un monumento ma una bevanda iconica della città, ovvero il caffè. [...] Il “third kit” si chiama appunto Cafè. Il progetto è a cura di Valentina De Laurentiis ed è stato realizzato in collaborazione con EA7. Lo store presente all’esterno dello stadio Patini è stato preso d’assalto dai tifosi e le maglie sono andate subito a ruba. In tanti le hanno sfoggiate già ieri pomeriggio nel corso dell’allenamento pomeridiano che è stato appunto aperto al pubblico. Il Napoli la indosserà giovedì nel corso dell’ultima amichevole al Patini contro l’Olympiacos".