Da Siviglia - Contattati spagnoli e Napoli: la trattativa per Juanlu è ancora in piedi! Ma la cessione di Badé cambia tutto: i dettagli

Juanlu Sanchez, ancora in piedi la trattativa fra Siviglia e Napoli: le ultime news di calciomercato dalla Spagna

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti dalla Spagna, per quel che riguarda l'affare Juanlu Sanchez. Con la cessione vicina di Loic Badé al Leverkusen, secondo i colleghi spagnoli non vi darebbe più troppa fretta per cedere il terzino spagnolo al Napoli:

"Il Leverkusen sta preparando un'offerta da 30 milioni di euro, tra cifre fisse e variabili, per ingaggiare Loic Badé, che dovrebbe avere un contratto a lungo termine fino al 2030. Questo potrebbe concretizzarsi in un accordo strategico per l'immediato futuro di entrambi i club".

Per quanto riguarda l'affare Juanlu-NapoliEstadio Deportivo scrive:

Prima dello scorso fine settimana, Siviglia e Napoli avevano chiarito le loro posizioni: i primi chiedono i 20 milioni di euro e il 20% di una futura rivendita che i Wolves offrivano prima che il terzino destro rifiutasse la proposta, mentre i secondi non offrono più di 17 milioni fissi e il 5% dei diritti per le transazioni future. Per il momento, nessuno cede, mentre Juanlu Sánchez ha già fatto capire ad Antonio Cordón e al presidente Del Nido Carrasco, che sta anche conducendo i colloqui con il suo omologo Aurelio de Laurentiis, che vorrebbe partire ma che si sente molto a suo agio in patria ed è contento del rinnovo firmato questa primavera fino al 2029. Quindi, se non si arriverà a un accordo con gli azzurri, rimarrà impegnato e convinto con i biancorossi anche questa stagione.

Interpellati da Estadio Deportivo, nessuna delle due parti considera la questione chiusa, quindi trattativa ancora aperta, anche se il tempo stringe e cambiamenti abbastanza importanti tali da colmare il divario di oltre tre milioni tra le due squadre non sembrano fattibili".

Juanlu Sanchez col Siviglia
