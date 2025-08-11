UFFICIALE - SSC Napoli, ecco chi è il nuovo nutrizionista! Prende il posto di Tiberio Ancora

La notizia è ufficiale: la SSC Napoli ha appena comunicato chi sarà il nuovo nutrizionista della squadra, dopo l'addio di Tiberio Ancora, il personal trainer che gestiva l'alimentazione della squadra per conto di Antonio Conte.
A prendere il posto di Tiberio Ancora sarà il dottor Marco Rufolo, che da oggi sarà il nutrizionista della SSC Napoli. Aveva già collaborato con il Napoli in passato, per tre stagioni dal 2021 al 2024, ed ha svolto lo stesso ruolo anche con la Salernitana, con la FIGC e con l'AIA.
Su Linkedin, Marco Rufolo descrive così la sua professione:
Sono un nutrizionista sportivo con esperienza a livello nazionale e internazionale, maturata lavorando con club di Serie A e con le squadre nazionali della FIGC. Il mio lavoro è guidato da una profonda passione per la performance, la salute e la crescita umana.
Credo che l’alimentazione non sia solo carburante, ma uno strumento potente per prevenire infortuni, ottimizzare il recupero e costruire cultura nello spogliatoio. Ogni piano nutrizionale che realizzo è pensato per essere personalizzato, pratico e sostenibile, con l’obiettivo di supportare l’atleta nella sua interezza: corpo, mente e ambizione.
Mi contraddistinguono empatia, dedizione e capacità di creare relazioni di fiducia con staff tecnico, medici e atleti. Non smetto mai di aggiornarmi, perché credo nel valore del miglioramento continuo e nella forza delle collaborazioni.