UFFICIALE - SSC Napoli, ecco chi è il nuovo nutrizionista! Prende il posto di Tiberio Ancora

La notizia è ufficiale: la SSC Napoli ha appena comunicato chi sarà il nuovo nutrizionista della squadra, dopo l'addio di Tiberio Ancora, il personal trainer che gestiva l'alimentazione della squadra per conto di Antonio Conte.

A prendere il posto di Tiberio Ancora sarà il dottor Marco Rufolo, che da oggi sarà il nutrizionista della SSC Napoli. Aveva già collaborato con il Napoli in passato, per tre stagioni dal 2021 al 2024, ed ha svolto lo stesso ruolo anche con la Salernitana, con la FIGC e con l'AIA.

Marco Rufolo

Su Linkedin, Marco Rufolo descrive così la sua professione: