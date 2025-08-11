UFFICIALE - SSC Napoli, ecco chi è il nuovo nutrizionista! Prende il posto di Tiberio Ancora

Notizie  
Marco Rufolo, nutrizionista SSC NapoliMarco Rufolo, nutrizionista SSC Napoli

Ufficiale il nome del nuovo nutrizionista sportivo del Napoli calcio

La notizia è ufficiale: la SSC Napoli ha appena comunicato chi sarà il nuovo nutrizionista della squadra, dopo l'addio di Tiberio Ancora, il personal trainer che gestiva l'alimentazione della squadra per conto di Antonio Conte.

A prendere il posto di Tiberio Ancora sarà il dottor Marco Rufolo, che da oggi sarà il nutrizionista della SSC Napoli. Aveva già collaborato con il Napoli in passato, per tre stagioni dal 2021 al 2024, ed ha svolto lo stesso ruolo anche con la Salernitana, con la FIGC e con l'AIA.

Marco Rufolo

Su Linkedin, Marco Rufolo descrive così la sua professione:

Sono un nutrizionista sportivo con esperienza a livello nazionale e internazionale, maturata lavorando con club di Serie A e con le squadre nazionali della FIGC. Il mio lavoro è guidato da una profonda passione per la performance, la salute e la crescita umana.

Credo che l’alimentazione non sia solo carburante, ma uno strumento potente per prevenire infortuni, ottimizzare il recupero e costruire cultura nello spogliatoio. Ogni piano nutrizionale che realizzo è pensato per essere personalizzato, pratico e sostenibile, con l’obiettivo di supportare l’atleta nella sua interezza: corpo, mente e ambizione.

Mi contraddistinguono empatia, dedizione e capacità di creare relazioni di fiducia con staff tecnico, medici e atleti. Non smetto mai di aggiornarmi, perché credo nel valore del miglioramento continuo e nella forza delle collaborazioni. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top