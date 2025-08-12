Incredibile Lookman, spunta un'ipotesi clamorosa se non dovesse andare all'Inter

Calciomercato Inter, l'intreccio con l'Atalanta e Ademola Lookman prosegue: spunta una clamorosa ipotesi per il futuro dell'attaccante nigeriano

Ultime calciomercatoAdemola Lookman è ai ferri corti con l'Atalanta e si allena da solo a Londra dopo aver lasciato il ritiro. Ha un accordo con l’Inter per un contratto quinquennale da 4,5 milioni a stagione. I nerazzurri hanno offerto 42 milioni più 3 di bonus, ma l’Atalanta ha rispedito al mittente la proposta.

A proposito del futuro di Ademola Lookman, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svelta una clamorosa ipotesi: 

"I condizionali di cui sopra non sono dovuti solo alle riflessioni che verranno fatte sul reparto offensivo, nel caso in cui il nigeriano non dovesse più farne parte, ma anche ad una nuova presa di coscienza: lo sviluppo degli eventi e i giorni che passano stanno portando il club nerazzurro a considerare l’ipotesi che Ademola Lookman, alla fine di questa sessione di mercato, possa essere ancora un giocatore della Dea. Potrà succedere se l’Inter dovesse definitivamente sfilarsi, scegliendo di rinunciare al giocatore, e se nessun altro club, in Italia o in Europa, dovesse farsi avanti per l’attaccante".

