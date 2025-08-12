Del Genio: "Ritorno Elmas? A Napoli può fare due ruoli, quando andò via fece un errore"

Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 commentando la notizia del possibile ritorno a Napoli di Elmas:

“Quando è andato al Lipsia ha sbagliato squadra, conoscevo i giocatori, ma non potevo prevedere non giocasse mai. È stato diciamo un caso limite. Anche quella di Chiesa è stata una scelta sbagliata col Liverpool che aveva grandi esterni.

Elmas nell'anno dello scudetto metteva anche in discussione il ballottaggio Lozano-Politano e poi era il vice di Kvaratskhelia perché come vice Zielinski giocava Ndombele. Elmas quindi a centrocampo lo abbiamo visto poco. In Nazionale stava quasi sempre dietro la prima punta, a Napoli può essere alternativa a De Bruyne e soluzione alternativa a Lang nel 4-3-3 e quindi eventualmente spazio per lui dovrebbe esserci”.