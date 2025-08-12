CdM - Conte prova il doppio modulo per il suo Napoli: il tecnico ha un obiettivo

Calciomercato Napoli - In attesa degli ultimi tasselli provenienti dal mercato, Antonio Conte continua a lavorare alacremente con il suo Napoli a Castel di Sangro. Il tecnico azzurro sta provando diverse varianti tattiche per i suoi azzurri, con l'obiettivo di trovare un equilibrio perfetto.

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

"Il laboratorio tattico insiste su altre soluzioni tattiche: oltre al consueto 4-3-3, il Napoli lavora su un 4-4-2 che in certe fasi di gioco diventa un 4-1-4-1 con Lobotka vertice basso, McTominay che parte da sinistra, Anguissa e De Bruyne a galleggiare negli spazi attraverso le rotazioni".

