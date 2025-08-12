Il pronostico di Di Natale: "Per lo scudetto dico Napoli! Ma occhio a quest'avversaria degli azzurri"

Le Interviste  
Il pronostico di Di Natale: Per lo scudetto dico Napoli! Ma occhio a quest'avversaria degli azzurri

Antonio Di Natale, nuovo club manager della Scafatese in Serie D, ha rilasciato un'intervista all'edizione oggi in edicola de Il Mattino. Ecco un passaggio in cui parla del Napoli:

Dopo tanti anni torna a vivere al sud.

«Questo primo anno farò un po' la trottola tra Napoli, Scafati, Empoli dove c'è la mia famiglia e Udine dove ho ancora le scuole».

A proposito di Napoli, ha già in programma di andare a trovare Conte?

«Compatibilmente con i nostri e i loro impegni. Conosco bene Conte, da calciatore spingeva e lottava tanto: oggi da allenatore fa lo stesso. È la sua forza».

A Udine ha visto Lucca.

«È una grande giocatore. A Udine è migliorato tanto. Con gli insegnamenti di Conte potrà fare anche 15-20 gol. È un attaccante forte in area di rigore. E poi vicino avrà De Bruyne che è un fuoriclasse, uno che può fare tutti i ruoli e farà tanti gol anche da centrocampista».

Cosa si aspetta dalla lotta scudetto?

«Il Napoli ha ancora qualcosa in più perché ha fatto un grande mercato. Ma sarà un campionato aperto e combattuto. Mi aspetto anche il ritorno del Milan».

