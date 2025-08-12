Repubblica - Chiesa-Napoli, Conte è l'unica offerta concreta per lasciare il Liverpool: l'assist è di.. Gattuso, il motivo

Calciomercato Napoli - L'edizione nazionale oggi in edicola di Repubblica parla del futuro di Federico Chiesa:

"Federico Chiesa non è sparito e nemmeno è considerato un’irrecuperabile nullità, se qualche giornalista ha criticato Arne Slot per averlo tenuto tutto il tempo in panchina nella finale di Community Shield che il Liverpool ha perso ai rigori contro il Crystal Palace. [...] Slot ne ha fatto una mera questione atletica: «Certo, avevamo Federico, ma non ha partecipato al tour asiatico». Se non l’ha fatto entrare, dunque, è per il ritardo di condizione dovuto al lieve infortunio che ha impedito a Chiesa di partecipare alla tournée in Oriente, durante la quale i Reds hanno incontrato anche il Milan. [...] Ha giocato più di mezz’ora contro l’Athletic Bilbao (per sostituire Ekitike), l’infortunio è alle spalle.

L’allenatore lo sta impiegando da centravanti [...] Certo, Chiesa resta sul mercato, anche se lui a Liverpool sta bene [...] A lasciare l’Inghilterra sta pensando, ci mancherebbe, anche perché Gattuso gli ha spiegato che lo prenderà in considerazione per la Nazionale soltanto se giocherà con continuità nel club. A Liverpool, questo, non gli è garantito. [...] campioni d’Inghilterra, disposti ad assecondare le volontà del giocatore, che può essere ceduto per 10 milioni o anche soltanto in prestito. Ma in pochi, finora, si sono interessati e l’unico a farlo con una certa concretezza è stato il Napoli, perché Conte ha pensato che i suoi strappi sulla sinistra gli potrebbero far comodo. Ma le incognite sono tante e quelle Fede non riesce a togliersele di dosso. Difficile, del resto, senza giocare".