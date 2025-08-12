Tacchinardi: "Corazzata Napoli, avete visto che ha fatto ADL? Vi dico la mia griglia scudetto"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ai microfoni di Mediaset ha detto la sua in vista del prossimo campionato di Serie A:

"La squadra favorita per lo scudetto è il Napoli. Gli azzurri hanno il miglior allenatore della Serie A, il mio amico Antonio Conte, con De Laurentiis che gli ha messo a disposizione praticamente due squadre. Ad oggi il Napoli è una corazzata! Attenzione però al calciomercato dopo ferragosto, perchè se l'Inter dovesse prendere Lookman sposterebbe gli equilibri e si avvicinerebbe molto al Napoli con un attacco clamoroso. Occhio anche a Milan e Juventus, possibili outsider, che con alcuni colpi potrebbero dare fastidio. La mia griglia è Napoli, Inter, Juventus e Milan".