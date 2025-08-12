Tacchinardi: "Corazzata Napoli, avete visto che ha fatto ADL? Vi dico la mia griglia scudetto"

Serie A  
TacchinardiTacchinardi

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ai microfoni di Mediaset ha detto la sua in vista del prossimo campionato di Serie A:

"La squadra favorita per lo scudetto è il Napoli. Gli azzurri hanno il miglior allenatore della Serie A, il mio amico Antonio Conte, con De Laurentiis che gli ha messo a disposizione praticamente due squadre. Ad oggi il Napoli è una corazzata! Attenzione però al calciomercato dopo ferragosto, perchè se l'Inter dovesse prendere Lookman sposterebbe gli equilibri e si avvicinerebbe molto al Napoli con un attacco clamoroso. Occhio anche a Milan e Juventus, possibili outsider, che con alcuni colpi potrebbero dare fastidio. La mia griglia è Napoli, Inter, Juventus e Milan". 

